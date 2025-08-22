Jugendliche aus Möckern müssen sich weiter gedulden. Die Eröffnung eines neuen Jugendclubs wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Woran es in der Stadt hakt.

Trotz Spenden: Warum die Jugend in Möckern auf ihren Club warten muss

Bauamtsleiterin Linda Hermann, Stadtchefin Doreen Krüger und Möckerns Orts-BM Detlef Friedrich (v. li.) besichtigten bereits im Januar 2024 die in Frage kommenden Räume für ein Jugendzentrum.

Möckern. - Wann kommt denn nun der Jugendclub für Möckern, für den doch schon beim Neujahrsempfang 2024 die ersten Spenden eingesammelt worden sind? Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger und der Vorsitzende des eigens dafür gegründeten Fördervereines, Wolfgang Koch, erklären, wann und wie es mit dem Vorhaben weitergehen könnte – und was dazu noch geklärt werden muss.