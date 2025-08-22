Broiler, Kürbis, Fassbieranstich: Auch in diesem Jahr wird es keine zentrale Festwoche von Möckerns Herbst-Attraktionen geben. Doch Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger hält an den Plänen fest.

Angezapft wird in Möckern beim Oktoberfest Möckern in diesem Jahr schon am 27. September.

Möckern - Es gibt in den kommenden Herbsttagen so viele gute Gründe zum Feiern – aber es will in der Stadt Möckern offenbar auch in diesem Jahr nicht gelingen, drei feierliche Anlässe unter einen Hut zu bekommen. Bereits im Jahr 2023 hatte Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger ihre Vision einer herbstlichen Festwoche vorgestellt.