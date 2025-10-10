Der kleine Dorfladen „3 Harzer Hexen“ in Elend wird schließen. Betreiberin Christine Drieman hat keinen Nachfolger gefunden. Für die Zukunft hat sie aber einen Wunsch, wie die Versorgung vor Ort weiter gewährleistet werden könnte.

Elend. - Hexen, die von der Decke hängen, auf der einen Seite Bücher und Souvenirs, auf der anderen Getränke und Lebensmittel: Die „3 Harzer Hexen sind Anlaufpunkt für Touristen und Einheimische zugleich. Doch bereits in wenigen Wochen wird Elends letzter Laden schließen.