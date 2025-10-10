weather bedeckt
  4. Beliebt bei Touristen und Einwohnern: Geschäft „3 Harzer Hexen“ im Oberharz wird schließen

Der kleine Dorfladen „3 Harzer Hexen“ in Elend wird schließen. Betreiberin Christine Drieman hat keinen Nachfolger gefunden. Für die Zukunft hat sie aber einen Wunsch, wie die Versorgung vor Ort weiter gewährleistet werden könnte.

Von Matthias Distler 10.10.2025, 06:15
Der Laden „3 Harzer Hexen“ in Elend wird schließen. Das Geschäft wurde viele Jahre von Christine Drieman geführt.
Elend. - Hexen, die von der Decke hängen, auf der einen Seite Bücher und Souvenirs, auf der anderen Getränke und Lebensmittel: Die „3 Harzer Hexen sind Anlaufpunkt für Touristen und Einheimische zugleich. Doch bereits in wenigen Wochen wird Elends letzter Laden schließen.