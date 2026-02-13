Ein Streit um Leitungen stoppt den Glasfaser-Ausbau im Landkreis Harz an der A36. Vor welchen Gefahren die Trinkwasserversorgung Magdeburg dabei warnt – und wie das Projekt doch noch gelingen könnte.

Beim Glasfaserausbau im Landkreis Harz gibt es Probleme an der Autobahn 36.

Landkreis Harz. - „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) hat zuletzt ihren Ausbau des superschnellen Internets in drei Harz-Orten infrage gestellt. Bei Querungen der Autobahn 36 kam die Verlegung der Kabel ins Stocken – unter anderem wegen eines Konfliktes mit der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM). Die bezieht nun Stellung zu Vorwürfen des Glasfaser-Anbieters.