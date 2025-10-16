Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und beschleunigt regelmäßig auch Projekte. Das könnte jetzt beim Glasfaserausbau in der Stadt Oberharz am Brocken gelten. Neben Unserer Grünen Glasfaser (UGG) ist nun ein zweiter Anbieter am Start - welche Orte davon profitieren.

Glasfaserausbau im Oberharz stockt: Warum es jetzt vielleicht schneller das Internet der Zukunft gibt

Aus Sicht von Bürgermeister Ronald Fiebelkorn stagniert aktuell der Glasfaser-Ausbau in der Oberharzstadt - das könnte sich jetzt mit dem Einstieg eines weiteren Anbieters ändern.

Stadt Oberharz. - Während Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) noch gefrustet in seinem Büro sitzt und sauer ist, dass das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) mit dem Ausbau des megaschnellen Internets in der Stadt Oberharz am Brocken nicht wirklich vorankomme, klopft die mögliche Lösung an die Tür: Die in Köln ansässige GlasfaserPlus GmbH (GFP) bietet an, zumindest in drei Ortsteilen aktiv zu werden.