  4. Harz: Bewertungsskandal in Wernigerode? Google löscht Kritiken für „Café am Markt“

Bewertungsboom mit bitterem Beigeschmack: Das Wernigeröder „Café am Markt“ erlebt einen plötzlichen Anstieg bei den Google-Sternen – gleichzeitig verschwinden hunderte Rezensionen. Gäste berichten von gelöschter Kritik. 

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 27.08.2025, 09:48
Das Wernigeröder "Café am Markt" rangiert derzeit bei 4,3 von fünf Sternen bei den Bewertungen der Online-Suchmaschine Google. Nur eine Woche zuvor sah das noch anders aus.
Das Wernigeröder "Café am Markt" rangiert derzeit bei 4,3 von fünf Sternen bei den Bewertungen der Online-Suchmaschine Google. Nur eine Woche zuvor sah das noch anders aus. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Plötzlich avanciert das Wernigeröder „Café am Markt“ in Richtung Spitze bei den Google-Bewertungen: In nur einer Woche 4,3 statt 3,7 Sterne. Wie ist das möglich?