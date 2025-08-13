Archäologie im Harz Nach Grabungen an der Himmelpforte: Schloss Wernigerode wird um zwei Attraktionen reicher

Zwei spektakuläre, tonnenschwere Entdeckungen aus dem Kloster Himmelpforte sorgen bald am Wernigeröder Schloss für Aufsehen. Um was es sich dabei handelt und wie sie mit dem einstigen Grafensitz in Verbindung stehen.