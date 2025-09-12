Die Stadt Oberharz am Brocken erhöht die Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer. So hoch fallen die neuen Hebesätze aus.

Grundsteuerreform: Was Hauseigentümer im Oberharz ab 2026 zahlen müssen

In der Stadt Oberharz am Brocken hat der Stadrat neue Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer beschlossen.

Oberharz am Brocken. - Auf neue Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer müssen sich Einwohner der Stadt Oberharz am Brocken ab 2026 einstellen. Eine entsprechende Beschlussvorlage nahm der Stadtrat mehrheitlich an. Hintergrund ist die Grundsteuerreform, die seit dem 1. Januar 2025 gilt.