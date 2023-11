Die GWW Wernigerode hat einen Wohnkomplex zu einem Mehrgenerationenhaus saniert. Warum im Innenhof am Walther-Grosse-Ring nun der erste Klimagarten eröffnet wurde.

Erster Klimagarten in Wernigerode eröffnet - das ist neu für die Mieter

GWW-Chef Christian Zeigermann (2. von rechts) und die Verantwortlichen der Stadt Wernigerode setzen große Hoffnungen in den ersten Klimagarten, der nicht der letzte seiner Art bleiben soll.

Wernigerode. - Der Wohnblock am Walther-Grosse-Ring 22-25 in Wernigerode stand jahrelang leer und sollte eigentlich für einen Parkplatz weichen. Doch kurz vor dem Abriss traf die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) die Entscheidung, dass das Gebäude stehenbleibt und umfassend, auch energetisch, saniert wird. Aber nicht nur dieser und die umliegenden Blocks haben in den vergangenen drei Jahren eine Frischzellenkur bekommen – der Innenhof ebenfalls. Dort wurde nun der Klimagarten eröffnet.