Wernigerode/VS. - Gwendolyn ist am 15. November im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben in Wernigerode zur Welt gekommen. Und sie ist ein echtes Rekordbaby. Die kleine Wernigeröderin ist das 1000. Baby, das dort 2024 geboren wurde.

Damit erreicht die Einrichtung laut einer Pressemitteilung eine Geburtenzahl, die zuletzt 1985 als Jahresbilanz verzeichnet wurde. Jubiläumsbaby Gwendolyn wurde um 13.59 Uhr geboren. Über ihr 3.400 Gramm schweres und 53 Zentimeter großes Baby freuen sich die Eltern Judith und Thomas Glinka aus Wernigerode.

„Diese 1000. Geburt ist ein Symbol für das Vertrauen, das uns die Familien entgegenbringen. Sie ist das Ergebnis unserer intensiven Teamarbeit und unseres Engagements für werdende Eltern und ihre Kinder“, wird Uta Schulze, Ärztliche Leiterin der Geburtshilfe, in einer Mitteilung des Harzklinikums zitiert.

Die Geburt von Gwendolyn wurde von den Hebammen Stefanie Lampe und Antonia Roßbach begleitet, die seit Juni 2015 bzw. September 2022 Teil des Kreißsaalteams sind. Insgesamt arbeiten mehr als 60 Beschäftigte in der Geburtshilfe, darunter 21 Hebammen, 24 Schwestern sowie Ärzte.

Gestiegene Geburtenzahlen im Harzklinikum

„Das Erreichen der 1.000. Geburt in diesem Jahr ist ein außergewöhnlicher Erfolg und ein Beleg für die hervorragende Arbeit unseres Teams“, betonte Boris Goldmann, der neue Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Harzklinikum bietet neben einer umfassenden geburtshilflichen Versorgung auch ein Perinatalzentrum des Levels II, das Frühgeborene ab der 29. Schwangerschaftswoche und kranke Neugeborene betreut.

Ein wichtiger Grund für die gestiegenen Geburtenzahlen im Harzklinikum ist zudem die Schließung der Entbindungsstation im Ameos-Klinikum in Halberstadt. Wernigerode ist der einzige Ort im Landkreis, an dem noch Entbindungen in einem Kreißsaal möglich sind.