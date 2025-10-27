Zu Halloween verwandelt sich der Hof von Familie Spindler in Veckenstedt wieder in ein schauriges Kabinett. Am 30. und 31. Oktober 2025 können Besucher den Gruselspaß erleben. Was die Organisatoren dieses Mal vorbereitet haben.

Halloween-Spuk im Harz: Gruselhof öffnet an zwei Tagen seine Pforten für Besucher

Unter anderem ein selbst gebasteltes Piratenschiff erwartet die Besucher auf dem Gruselhof in Veckenstedt zu Halloween.

Veckenstedt. - Schon am Eingangstor gibt es eine erste „Warnung“: „Beware of the pirate“, hüte dich vor dem Pirat. Dahinter verwandelt sich das Grundstück am Höfeplatz in Veckenstedt derzeit in einen schaurigen Gruselhof. Ohne Frage: Wer sich zu Halloween gruseln will, ist in dem Nordharz-Ort bei Familie Spindler an der richtigen Adresse.