Magdeburg, Deutschland
  4. Hammer-Insolvenz: Sorge um Filiale in Wernigerode - Schließung im Harz?

Einzelhandel im Harz Hammer-Insolvenz: Wie geht es nun mit Einrichtungsmarkt in Wernigerode weiter?

Die Regale sind leer, die Stimmung gedrückt: Nach der Insolvenz des Hammer-Mutterkonzerns steht die Filiale in Halberstadt vor dem Aus. Nun blicken Kunden und Mitarbeiter in Wernigerode mit Sorge auf ihre Filiale– droht die nächste Schließung?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 24.10.2025, 09:58
Nach der Insolvenz von Hammer droht die nächste Schließung im Harz. Die Filiale in Wernigerode bleibt vorerst offen – doch die Regale sind leer. 
Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Der Mutterkonzern der Hammer-Einrichtungsmärkte ist insolvent. Bundesweit werden 66 Standorte geschlossen - auch der Markt in Halberstadt ist betroffen. Kunden bangen nun um die Filiale in Wernigerode. Wird auch sie geschlossen?