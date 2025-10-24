weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Einzelhandel im Harz: Hammer-Insolvenz: Wie geht es nun mit Einrichtungsmarkt in Wernigerode weiter?

Die Regale sind leer, die Stimmung gedrückt: Nach der Insolvenz des Hammer-Mutterkonzerns steht die Filiale in Halberstadt vor dem Aus. Nun blicken Kunden und Mitarbeiter in Wernigerode mit Sorge auf ihre Filiale– droht die nächste Schließung?

Von Sandra Reulecke 24.10.2025, 06:00
Nach der Insolvenz von Hammer werden bundesweit Filialen geschlossen. Betrifft das auch die in Wernigerode?
Nach der Insolvenz von Hammer werden bundesweit Filialen geschlossen. Betrifft das auch die in Wernigerode? Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Der Mutterkonzern der Hammer-Einrichtungsmärkte ist insolvent. Bundesweit werden 66 Standorte geschlossen - auch der Markt in Halberstadt ist betroffen. Kunden bangen nun um die Filiale in Wernigerode. Wird auch sie geschlossen?