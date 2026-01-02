Solo-Reisende Anja Hauerken berichtet in der örtlichen Grundschule über das Land in Südamerika sowie die Galapagos-Inseln und verrät das Geheimnis des Panama-Hutes.

Weltenbummlerin Anja Hauerken aus Delmenhorst will mit einer Multivisionsshow in Dahlenwarsleben die Gäste auf ihre Reise nach Ecuador mitnehmen.

Dahlenwarsleben - Unter dem Motto „Time to Ecuador“ laden die Organisatoren des Heimat- und Kulturvereins Dahlenwarsleben zu einer Multivisionsschau ein. Am Sonnabend, 30. Januar, will Weltenbummlerin Anja Hauerken aus Delmenhorst (Niedersachsen) über ihre Abenteuer in dem südamerikanischen Land sowie von der Inselgruppe Galapagos, die zu Ecuador gehört, berichten. Was Besucher alles erwartet …