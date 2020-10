Im Landkreis Harz hat es in einem Recyclinghof gebrannt. Foto: Marco Söchting/Feuerwehr Wernigerode

Bei einem Brand in einem Recyclinghof in Reddeber (Landkreis Harz) entstand ein Schaden in Höhe von rund 24.000 Euro.

Wernigerode/Reddeber (vs) l Am Dienstag (13. Oktober) gegen 23.30 bemerkten Polizisten des Polizeireviers Harz während einer Streifenfahrt eine starke Rauchentwicklung im Wernigeröder Ortsteil Reddeber (Landkreis Harz). Dies teilt die Polizei am Mittwoch mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es im dortigen Recyclinghof zu einem Brand von abgelagertem Kunststoff, ca. 200 Quadratmeter und 30 Meter hoch. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude erfolgte nicht. Ebenso kam es zu keinen Personenschäden. Nach Informationen der Abfallwirtschaft handelt es sich um etwa 300 Tonnen gepresstem Kunststoff. Es entstand ein Schaden von rund 24.000 Euro. Bilder Im Landkreis Harz hat es in einem Recyclinghof gebrannt. Foto: Marco Söchting/Feuerwehr Wernigerode



Schlagwörter zum Thema: Sachsen-Anhalt | Landkreis Harz | Polizei | Brand | Großbrand | Polizei Sachsen-Anhalt | Feuerwehrfahrzeug | Feuerwehr | Wernigerode | Reddeber |