Einkaufen im Harz Wernigerodes Harzblick ohne Supermarkt: Stadt prüft neues Grundstück – das sind die Details
Seit der Schließung des NP-Supermarktes fehlt im Wernigeröder Wohngebiet Harzblick eine Einkaufsmöglichkeit – und die Geduld der Anwohner wird weiter auf die Probe gestellt. Die Stadt muss ihre Pläne ändern. Was das für die Neu-Ansiedlung bedeutet.
Aktualisiert: 15.01.2026, 09:57
Wernigerode. - Mit der Schließung des NP-Supermarktes ist im Wernigeröder Harzblick eine fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeit weggebrochen. Immer wieder fordern die Bewohner des Wohngebietes seither eine Neuansiedlung. Jetzt gibt es Neuigkeiten - die Pläne nehmen eine unerwartete Wendung.