Streckenerweiterung der HSB 5 Kilometer, 42 Millionen Euro: Was die Harzer Schmalspurbahnen auf dem Weg nach Braunlage konkret planen
Eine Bahnverbindung, die Tourismus und Verkehr im Harz verändern könnte: Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) will nach Braunlage. Fahrzeiten, Kosten und ein enger Zeitplan stehen fest – doch kommt das Projekt wirklich ins Rollen?
Aktualisiert: 29.01.2026, 17:43
Braunlage/Wernigerode. - Mehrere Versuche, die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nach Braunlage zu verlängern, sind bislang gescheitert. Die geplante Fünf-Kilometer-Trasse zwischen Elend und dem Zentrum des Urlaubsortes soll nicht nur den Tourismus ankurbeln – sie könnte auch zu einer Alternative im öffentlichen Personennahverkehr werden.