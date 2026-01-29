Eine Bahnverbindung, die Tourismus und Verkehr im Harz verändern könnte: Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) will nach Braunlage. Fahrzeiten, Kosten und ein enger Zeitplan stehen fest – doch kommt das Projekt wirklich ins Rollen?

5 Kilometer, 42 Millionen Euro: Was die Harzer Schmalspurbahnen auf dem Weg nach Braunlage konkret planen

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt in den Bahnhof Schierke ein. Wenn es nach den Plänen des Unternehmens geht, erhält auch Braunlage einen Anschluss.

Braunlage/Wernigerode. - Mehrere Versuche, die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nach Braunlage zu verlängern, sind bislang gescheitert. Die geplante Fünf-Kilometer-Trasse zwischen Elend und dem Zentrum des Urlaubsortes soll nicht nur den Tourismus ankurbeln – sie könnte auch zu einer Alternative im öffentlichen Personennahverkehr werden.