Nach Bekanntwerden der katastrophalen wirtschaftlichen Lage der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) meldet sich erstmals Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski zu Wort. Was der CDU-Politiker nun vom Land und der Stadt Wernigerode fordert.

HSB-Krise: So sollen die Harzer Schmalspurbahnen vor dem Aus gerettet werden

Noch fährt sie, und die HSB-Gesellschafter wollen sie nicht einstellen: Die Selketalbahn der Harzer Schmalspurbahnen GmbH - hier in Dampflok-Traktion - fährt zum Bahnhof Drahtzug.

Wernigerode. - Eine extrem schwierige wirtschaftliche Situation, finanzielle Fehlentscheidungen über viele Jahre, von Gutachtern gar vorgeschlagene punktuelle Streckenstilllegungen: Nach den Hiobsbotschaften, die in den vergangenen Tagen rund um die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) öffentlich geworden sind, bezieht nun erstmals HSB-Aufsichtsratschef und Landrat Thomas Balcerowski Position.