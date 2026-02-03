Die Vorbereitungen für das Harzfest in Hasselfelde laufen. Doch neben dem freudigen Ereignis sieht Ortsbürgermeister Heiko Kaschel auch noch einige Baustellen in der Oberharz-Stadt, die dringend erledigt werden müssten.

Harzfest im Oberharz: Weshalb sich in die Vorfreude auch etwas Sorge bei Ortsbürgermeister mischt

Die Thomas-Müntzer-Straße in Hasselfelde ist eine der Straßen, auf der sich viele Schlaglöcher befinden.

Hasselfelde. - Es dürfte ein besonderes Jahr für Hasselfelde werden: Denn im August 2026 steht das Harzfest in der Oberharz-Stadt an. Bis es soweit ist, sind noch einige Vorbereitungen zu treffen. Welche Herausforderungen Ortsbürgermeister Heiko Kaschel (Freie Wählergemeinschaft Oberharz) außerdem noch für die Stadt Hasselfelde sieht, verrät er im Interview mit Reporter Matthias Distler.