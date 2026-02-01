Von wegen Harz-Idylle: Der Wernigeröder Hauptbahnhof wird von Anwohnern und Reisenden als Schandfleck bezeichnet. Was sie kritisieren – und wie die Stadtverwaltung und die Deutsche Bahn darauf reagieren.

Nicht nur Reisende frequentieren die Unterführung des Wernigeröder Hauptbahnhofs. Der Tunnel soll ein Jugendtreff geworden sein – in dem auch Drogen konsumiert und Böller gezündet werden.

Wernigerode. - Graffiti verunstalten die Wandbilder. Reisende müssen sich ihren Weg über teils zentimeterdicke Schichten von Taubenkot, vorbei an Müll und Zigarettenkippen bahnen. Es stinkt nach Urin. „An manchen Tagen ist es ekelhaft“, fasst Anwohnerin Marion Walter die Zustände am Wernigeröder Hauptbahnhof zusammen. „Für Urlauber, die mit dem Zug anreisen, muss das abschreckend wirken – und das in einer Touristenstadt.“