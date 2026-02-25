Heimatgeschichte im Harz So weckt das Wernigeröder Harzmuseum 2026 Kindheitserinnerungen und Wanderlust

Die Harzer Wandernadel ist eine 20-jährige Erfolgsgeschichte – der das Wernigeröder Harzmuseum nun eine Sonderschau widmet. Noch können die Besucher aber in Erinnerungen an ihre Schulzeit schwelgen – oder sich schon einmal auf eine Schau mit kuscheligen Tieren freuen.