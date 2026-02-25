weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Harzer Wandernadel ist eine 20-jährige Erfolgsgeschichte – der das Wernigeröder Harzmuseum nun eine Sonderschau widmet. Noch können die Besucher aber in Erinnerungen an ihre Schulzeit schwelgen – oder sich schon einmal auf eine Schau mit kuscheligen Tieren freuen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 27.02.2026, 18:21
Die Schulgeschichte der Stadt Wernigerode steht gerade im Harzmuseum im Fokus. Museumspädagogin Andrea Jäger und ihr Chef Olaf Ahrens zeigen das eigens dafür eingerichtete Klassenzimmer.
Die Schulgeschichte der Stadt Wernigerode steht gerade im Harzmuseum im Fokus. Museumspädagogin Andrea Jäger und ihr Chef Olaf Ahrens zeigen das eigens dafür eingerichtete Klassenzimmer. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Auf nur 60 Quadratmetern bietet das Harzmuseum eine Zeitreise durch Wernigerodes Stadtgeschichte. Und nicht nur das: Mit den diesjährigen Sonderausstellungen weckt das Museumsteam Kindheitserinnerungen, Vorfreude – und Lust aufs Wandern.