Heimatgeschichte im Harz So weckt das Wernigeröder Harzmuseum 2026 Kindheitserinnerungen und Wanderlust
Die Harzer Wandernadel ist eine 20-jährige Erfolgsgeschichte – der das Wernigeröder Harzmuseum nun eine Sonderschau widmet. Noch können die Besucher aber in Erinnerungen an ihre Schulzeit schwelgen – oder sich schon einmal auf eine Schau mit kuscheligen Tieren freuen.
Aktualisiert: 27.02.2026, 18:21
Wernigerode. - Auf nur 60 Quadratmetern bietet das Harzmuseum eine Zeitreise durch Wernigerodes Stadtgeschichte. Und nicht nur das: Mit den diesjährigen Sonderausstellungen weckt das Museumsteam Kindheitserinnerungen, Vorfreude – und Lust aufs Wandern.