Mit einer gemeinsamen Sprechstunde der Diakonie Harz und der Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode sollen Pflegebedürftige und ihre Verwandten unterstützt werden. Welche Fragen geklärt werden können und wann der nächste Termin stattfindet.

Hilfe bei Fragen rund um die Pflege: Neues Angebot von Diakonie Harz und Großvermieter gestartet

Dorette Seitz (2. von rechts) hat die neue Sprechstunde als erste in Anspruch genommen. Mit dabei sind Stephanie Schwarz, Isabell Albrecht und Nadine Hummel (von links).

Elbingerode. - Fragen rund um das Thema Pflege, zu Betreuungsangeboten und anderen Leistungen können nun bei einem neuen Angebot der Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (WGE) und der Diakonie Harz geklärt werden. Eine erste Sprechstunde hat bereits stattgefunden. Der nächste Termin steht bereits fest.