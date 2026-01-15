Ein schwerer Sportunfall in seiner Jugend ist für Steven Funke ein Wendepunkt gewesen: Seitdem will er Menschen helfen, so gesund und beweglich wie möglich zu bleiben. Davon profitieren nun auch Patienten in Wernigerode – in seiner neuen Physiotherapie-Praxis.

Hilfe bei Schmerzen und Rehabilitation: Neue Physiotherapie-Praxis in Wernigerode

Steven Funke hat eine neue Physiotherapie-Praxis in Wernigerode eröffnet – es ist bereits seine sechste.

Wernigerode. - Jeder Schritt wird zur Tortur, jede Bewegung schmerzt. Steven Funke kennt das, was viele seiner Patienten plagt, selbst nur zu gut. Er und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen zu helfen, und eine Physiotherapie-Praxis in Wernigerode eröffnet.