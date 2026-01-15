Nach einer frostigen Zwangspause steht jetzt endlich fest, wann die Elbfähre Aken wieder übersetzt.

Pendler können aufatmen: Elbfähre Aken nimmt wieder ihren Betrieb auf

Während Pendler Umwege fahren mussten, zog es Spaziergänger an den Steutzer Fähranleger, vor dem die Elbfähre Aken seit 7. Januar wegen des Treibeises festgemacht war.

Steutz/Aken (dp) - Seit 7. Januar ist der Fährbetrieb zwischen Steutz und Aken wegen Eisgangs auf der Elbe eingestellt. Vor allem Pendler zwischen Zerbst und Köthen stellte die Kappung der wichtigen Verkehrsverbindung vor eine Herausforderung, mussten sie doch auf längere Alternativrouten ausweichen. Und noch immer ist etwas Geduld gefordert.