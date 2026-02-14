Einst ein Magnet für Hochzeitspaare, erlebt das Wernigeröder Standesamt gerade eine nie dagewesene Flaute. Selbst der Valentinstag macht da keine Ausnahme. Woran das liegt und warum schon bald eine Trendwende in Sicht ist.

So wenige waren es noch nie: Die Zahl der Trauungen in Wernigerode ist noch einmal gesunken.

Wernigerode. - Valentinstag – weltweit zelebrieren Paare ihre Liebe. Doch ausgerechnet in Wernigerode, einst als Hochzeitsstadt bekannt, scheint die Romantik am 14. Februar 2026 kaum eine Rolle zu spielen: Das Standesamt bietet vier Termine an diesem Samstag an. Gebucht ist kein einziger. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.