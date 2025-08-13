Online-Reiseportal in der Kritik Hotels klagen gegen Booking.com: Diesen Tipp für Buchungen im Harz gibt Dehoga-Expertin Urlaubern
Tausende Hotels fordern von Booking.com Schadensersatz. Auch Gastgeber im Harz spüren die Marktmacht des Online-Riesen und fordern mehr Fairness. Droht dem Portal jetzt die Abkehr aus Sachsen-Anhalts beliebtester Urlaubsregion?
Wernigerode. - Mehr als 10.000 Hotels in Europa wehren sich mit einer Sammelklage gegen Booking.com und seine 2024 vom Europäischen Gerichtshof gekippte Bestpreisklausel. Viele Harz-Urlauber fragen sich: Wie stehen Gastgeber in der beliebtesten Reiseregion Sachsen-Anhalts zum Online-Portal und seiner Marktmacht? Verabschieden sie sich nun gar vom Buchungsgiganten?