Gartenabfälle entlang des Harzer-Höhenvieh-Pfads bei Tanne sorgen für Unverständnis und Ärger. Immer wieder werden nahe der Attraktion für Wanderer Grünschnitt und andere Materialien abgelagert. Auch im Oberharz-Dorf selbst gibt es Probleme mit herumliegenden vollen Müllsäcken.

Am Wanderweg Harzer-Höhenvieh-Pfad kommt es seit diesem Jahr vermehrt zu illegalen Müllentsorgungen.

Tanne. - Er führt durch idyllische Bachtäler, über Bergwiesen und Höhenzüge mit vielen Aussichtspunkten: der Harzer-Höhenvieh-Pfad bei Tanne. Doch was eigentlich ein Ort der Erholung und zum Wandern ist, wird zunehmend ein Platz für illegale Müllablagerungen.