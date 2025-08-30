weather wolkig
  4. Gartenabfälle und Müllsäcke in Natur: Illegal entsorgte Abfälle an beliebtem Wanderziel sorgen für Frust in Oberharz-Ort

Gartenabfälle entlang des Harzer-Höhenvieh-Pfads bei Tanne sorgen für Unverständnis und Ärger. Immer wieder werden nahe der Attraktion für Wanderer Grünschnitt und andere Materialien abgelagert. Auch im Oberharz-Dorf selbst gibt es Probleme mit herumliegenden vollen Müllsäcken.

Von Matthias Distler 30.08.2025, 10:00
Am Wanderweg Harzer-Höhenvieh-Pfad kommt es seit diesem Jahr vermehrt zu illegalen Müllentsorgungen. Foto: Jessica Albrecht

Tanne. - Er führt durch idyllische Bachtäler, über Bergwiesen und Höhenzüge mit vielen Aussichtspunkten: der Harzer-Höhenvieh-Pfad bei Tanne. Doch was eigentlich ein Ort der Erholung und zum Wandern ist, wird zunehmend ein Platz für illegale Müllablagerungen.