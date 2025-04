Wer in Wernigerode nach den eigenen vier Wänden sucht, verzweifelt häufig an den Preisen. In einem neuen Mehrfamilienhaus wurden 16 Wohnungen zum Kauf oder Leasing angeboten. Warum daran viele Interessenten scheiterten und welches neue Angebot der Investor ihnen nun unterbreitet.

Doch kein Verkauf oder Leasing: Was sich in neuem Wohnhaus in Wernigerode ändert

Die Arbeiten an den Außenanlagen des neuen Mehrfamilienhauses im Wohngebiet Ziegenbergblick in Wernigerode sollen spätestens im Juni beendet sein.

Wernigerode. - Am Ziegenbergblick in Wernigerode wird in den nächsten Monaten ein neues Mehrfamilienhaus fertig - Bewohner können Anfang Juli einziehen. So der Plan der Bauherren von der Wohnmanufaktur Harz. Nun gibt es eine entscheidende Änderung für Interessenten.