Im Wernigeröder Rathaus wird seit Wochen mit einer massiven IT‑Störung gekämpft. Ausgerechnet das Ratsinfosystem ist lahmlegt. Was das für die Stadtratssitzung am 19. Februar bedeutet.

Die Internetseite der Stadtverwaltung Wernigerode – insbesondere das Ratsinfosystem – ist aktuell gestört.

Wernigerode. - Die Wernigeröder Stadträte sollen am Donnerstag, 19. Februar, zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen. Während die Kommunalpolitiker über ihren speziellen passwortgeschützten Zugang auf der städtischen Internetseite Zugriff auf Vorlagen und Unterlagen haben, tappen interessierte Einwohner und auch Journalisten im Dunkeln: Alle öffentlich zugänglichen Seiten des Ratsinformationssystems sind gestört und bauen sich nicht auf. Betroffen sind davon auch die amtlichen Bekanntmachungen von Sitzungsterminen. All das könnte fatale Folgen haben.