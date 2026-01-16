weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. James Bond in Wernigerode? Überraschender Auftritt bei Neujahrsempfang im Harz

007 in Wernigerode? "Mein Name ist Bond, James Bond" - Überraschender Auftritt bei Neujahrsempfang im Harz

Hollywood im Harz: Erst spricht Bond-Darsteller Daniel Craig beim Wernigeröder Neujahrsempfang. Dann ergreift Komiker Adam Sandler das Wort. Ein echtes Wunder? Was es mit den berühmten Rednern auf sich hat.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 16.01.2026, 10:15
Zwischen 2006 und 2021 verkörperte Daniel Craig in fünf Filmen den legendären Geheimagenten James Bond.
Zwischen 2006 und 2021 verkörperte Daniel Craig in fünf Filmen den legendären Geheimagenten James Bond. Foto: picture alliance / dpa

Wernigerode. - „Mein Name ist Bond, James Bond.“ Kein Zweifel – die markante Stimme gehört dem berühmtesten Geheimagenten aller Zeiten. Aber was hat er in Wernigerode zu suchen?