007 in Wernigerode? "Mein Name ist Bond, James Bond" - Überraschender Auftritt bei Neujahrsempfang im Harz

Hollywood im Harz: Erst spricht Bond-Darsteller Daniel Craig beim Wernigeröder Neujahrsempfang. Dann ergreift Komiker Adam Sandler das Wort. Ein echtes Wunder? Was es mit den berühmten Rednern auf sich hat.