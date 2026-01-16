007 in Wernigerode? "Mein Name ist Bond, James Bond" - Überraschender Auftritt bei Neujahrsempfang im Harz
Hollywood im Harz: Erst spricht Bond-Darsteller Daniel Craig beim Wernigeröder Neujahrsempfang. Dann ergreift Komiker Adam Sandler das Wort. Ein echtes Wunder? Was es mit den berühmten Rednern auf sich hat.
Aktualisiert: 16.01.2026, 10:15
Wernigerode. - „Mein Name ist Bond, James Bond.“ Kein Zweifel – die markante Stimme gehört dem berühmtesten Geheimagenten aller Zeiten. Aber was hat er in Wernigerode zu suchen?