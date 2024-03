Startet der Campingplatz „Alte Waldmühle“ in Wernigerode in die neue Saison? Die Pächterin hat sich zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet. Gibt es mittlerweile einen Nachfolger?

Bislang wurde die Campingsaison an der „Alten Waldmühle“ in Wernigerode immer zu den Osterfeiertagen eingeläutet. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

Wernigerode. - Zu Ostern beginnt die Saison auf dem Campingplatz an der „Alten Waldmühle“ in Wernigerode. So war es immer. Doch zum Jahreswechsel hat sich die bisherige Pächterin Martina Both in den Ruhestand verabschiedet. Wurde ein Nachfolger für sie gefunden, sodass die Wohnmobil-Urlauber den Platz nun dennoch beziehen können?