Wernigerode - Reisen weitet den Horizont. Und manchmal bringt das Reisen offenbar sogar Lösungen für Probleme hervor, die in der Heimat zurückgelassen wurden und zunächst als unlösbar galten. Im Fall des Streits um die Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Kinderklinik in der Steinbergstraße in Wernigerode könnte das so gewesen sein. Während Landrat Thomas Balcerowski (CDU) und Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) sich am Freitag im Harz wegen der Unterbringungspläne noch gezofft hatten, kommen von ihnen aus Irland nun versöhnlichere Töne. Dort sind sie derzeit mit einer Delegation unterwegs, um sich zu erkundigen, wie eine Region von einer Intel-Ansiedlung in der Nähe profitieren kann.

