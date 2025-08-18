L85 im Harzkreis Schwerer Unfall bei Wernigerode: Kind auf Fahrrad von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz
Zu einem schweren Unfall ist es am Montag (18. August) auf der L85 zwischen Darlingerode und Wernigerode gekommen. Dabei erlitt ein 12 Jahre alter Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er in eine Spezialklinik geflogen werden musste.
Aktualisiert: 18.08.2025, 17:58
Wernigerode. - Zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem 12 Jahre alten Radfahrer und einem Auto ist es am Montagmittag (18. August) zwischen Darlingerode und Wernigerode gekommen.