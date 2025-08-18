L85 im Harzkreis Schwerer Unfall bei Wernigerode: Kind auf Fahrrad von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag (18. August) auf der L85 zwischen Darlingerode und Wernigerode gekommen. Dabei erlitt ein 12 Jahre alter Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er in eine Spezialklinik geflogen werden musste.