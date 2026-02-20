Andreas Rummel ist Grill-Experte und in aller Welt unterwegs, um die länderspezifischen Küchen in den Harz zu bringen – oft mit Fokus auf das Grillen. Sein Wissen teilt der Benneckensteiner unter anderem in Seminaren im Oberharz.

Koch-Experte teilt sein Wissen im Harz: Wie Andreas Rummel zum Grill-Meister wurde

Andreas Rummel teilt sein in aller Welt gesammeltes kulinarisches Wissen in Grill-Seminaren.

Benneckenstein. - Ein Blick nach Draußen zeigt ziemlich schnell: Nein, gerade ist noch nicht wirklich Zeit zum Grillen. Aber die wird kommen. Einer, der das Grillen zu seiner Leidenschaft gemacht, und die vielen Variationen aufzeigt, ist Andreas Rummel. Er bietet auch Grill-Seminare mit verschiedenen Schwerpunkten im Oberharz an.