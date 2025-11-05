Nikolai Witte, der Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB) im Harz, soll seinen Stuhl vorzeitig räumen. Nach einem monatelangen Katz- und Maus-Spiel zwischen ihm und der ihm vorgesetzten Verbandsversammlung sollte der geschasste Manager diese Entscheidung jetzt akzeptieren.

Kommentar zum vorzeitigen Rauswurf von WAHB-Chef Witte: Nun sollte endlich wieder die Vernunft dominieren

Wernigerode. - Keine Frage: Fehler zu machen, ist menschlich und daher grundsätzlich entschuldbar. Das gilt auch für Nikolai Witte als Chef des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode im Harz. Ihm wurden seitens des Landesrechnungshofes (LRH) im Rahmen einer Verbandsprüfung zahlreiche Fehler vorgeworfen. Manches basierte womöglich auf Unwissenheit oder falscher Einschätzung. Anderes - insbesondere die ihm vorgeworfene unzulässige private Nutzung von Dienstwagen - hätte der Manager jedoch wissen können.