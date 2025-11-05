weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Tourismus im Harz: Zu viele Urlauber? Wernigerode startet Charme-Offensive für entnervte Einwohner

Tourismus im Harz Zu viele Urlauber? Wernigerode startet Charme-Offensive für entnervte Einwohner

Fluch oder Segen? Wernigerode ist ein beliebtes Ziel für Touristen - doch so manchem Einwohner wird der Massenandrang zu Chocolart und Weihnachtsmarkt zu viel. Mit einer Aktion, die sich nur an die Wernigeröderr selbst richtet, soll sich das nun ändern.

Von Sandra Reulecke 05.11.2025, 15:45
Zu Veranstaltungen wie dem Schokoladenfestival Chocolart oder dem Weihnachtsmarkt kommen um ein Vielfaches mehr Besucher nach Wernigerode, als die Harz-Stadt Einwohner zählt.
Zu Veranstaltungen wie dem Schokoladenfestival Chocolart oder dem Weihnachtsmarkt kommen um ein Vielfaches mehr Besucher nach Wernigerode, als die Harz-Stadt Einwohner zählt. Foto: Matthias Bein

Wernigerode. - Wenn die kalte Zeit des Jahres beginnt, geht der Tourismus in Wernigerode in die heiße Phase: Auf die Chocolart folgt der Weihnachtsmarkt. Beide locken Zehntausende Besucher in die Harz-Stadt, die ohnehin ein beliebtes Ausflugsziel ist. Zu beliebt?