Tourismus im Harz Zu viele Urlauber? Wernigerode startet Charme-Offensive für entnervte Einwohner

Fluch oder Segen? Wernigerode ist ein beliebtes Ziel für Touristen - doch so manchem Einwohner wird der Massenandrang zu Chocolart und Weihnachtsmarkt zu viel. Mit einer Aktion, die sich nur an die Wernigeröderr selbst richtet, soll sich das nun ändern.