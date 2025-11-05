Tourismus im Harz Zu viele Urlauber? Wernigerode startet Charme-Offensive für entnervte Einwohner
Fluch oder Segen? Wernigerode ist ein beliebtes Ziel für Touristen - doch so manchem Einwohner wird der Massenandrang zu Chocolart und Weihnachtsmarkt zu viel. Mit einer Aktion, die sich nur an die Wernigeröderr selbst richtet, soll sich das nun ändern.
05.11.2025, 15:45
Wernigerode. - Wenn die kalte Zeit des Jahres beginnt, geht der Tourismus in Wernigerode in die heiße Phase: Auf die Chocolart folgt der Weihnachtsmarkt. Beide locken Zehntausende Besucher in die Harz-Stadt, die ohnehin ein beliebtes Ausflugsziel ist. Zu beliebt?