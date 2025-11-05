weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Havarie im Landkreis Stendal: Spezialtaucher stoppen Wasserfontäne aus Tiefbrunnen in Werben nach 40 Stunden Krimi

Operation am offenen Herzen: Spezialtaucher aus Berlin haben einen außer Kontrolle geratenen Tiefbrunnen in Werben repariert. 9.56 Uhr stand das Wasser wieder still.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 05.11.2025, 14:51
Taucher Jens Buntzel am Mittwoch, 5. November 2025, im Brunnenschacht in Werben (Elbe) im Landkreis Stendal. Zum Schrauben war ihm dieser Wasserstand noch zu niedrig, da es zu sehr sprudelte. Foto: Karina Hoppe

Werben. - Treffpunkt 7 Uhr hinterm alten Bahnhof in Werben (Elbe), die Spezialtaucher aus Berlin rückten pünktlich an. Ihre Mission: das seit rund 40 Stunden aus der Tiefe eines artesischen Brunnens emporschießende Wasser endlich zu bändigen.