Havarie im Landkreis Stendal Spezialtaucher stoppen Wasserfontäne aus Tiefbrunnen in Werben nach 40 Stunden Krimi
Operation am offenen Herzen: Spezialtaucher aus Berlin haben einen außer Kontrolle geratenen Tiefbrunnen in Werben repariert. 9.56 Uhr stand das Wasser wieder still.
Aktualisiert: 05.11.2025, 14:51
Werben. - Treffpunkt 7 Uhr hinterm alten Bahnhof in Werben (Elbe), die Spezialtaucher aus Berlin rückten pünktlich an. Ihre Mission: das seit rund 40 Stunden aus der Tiefe eines artesischen Brunnens emporschießende Wasser endlich zu bändigen.