weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Kommunalpolitik: Streit im Stadtrat Wernigerode um Klimaplan

Kommunalpolitik im Harz Eklat im Stadtrat Wernigerode: Streit um Klimaplan sorgt für persönliche Anfeindungen

Ein Antrag zum Umgang mit Wetterextremen bringt Wernigerodes Stadtrat zum Kochen. Zwischen süffisanten Kommentaren, Social-Media-Zoff und einem Eklat im Ausschuss droht die Debatte zu entgleisen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 17.10.2025, 11:25
Hinter der wegen einer Baustelle verhüllten Fassade des Wernigeröder Rathauses krachte es zuletzt gewaltig unter Mitgliedern des Stadtrates.
Hinter der wegen einer Baustelle verhüllten Fassade des Wernigeröder Rathauses krachte es zuletzt gewaltig unter Mitgliedern des Stadtrates. Archivfoto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Rund um den Vorstoß für einen Aktionsplan gegen Klimawandel-Folgen von Stadträtin Julia Angelov (Bunte Liste/Die Linke) gibt es Stunk in Wernigerode. Grund ist nicht der Inhalt der Beschlussvorlage, sondern das Verhalten einiger Stadträte - nun kam es zum Eklat.