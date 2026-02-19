Kälte treibt Kormorane in Harzer Flüsse – nun fürchten Angler vor schweren Schäden am Bestand der heimischen Bachforelle. Wie die Fischfreunde reagieren.

Ein Kormoran rastet im Winter 2026 auf dem Forellenteich in Ilsenburg neben zwei Enten.

Wernigerode/Thale. - Dem Wappentier des Landkreises Harz und der Stadt Wernigerode, der Bachforelle, geht es an den Kragen: Kormorane lassen sich Anfang 2026 in Scharen an Holtemme, Bode und Ilse nieder. Die schwarzen Vögel fressen ganze Flüsse leer, befürchten Angelfreunde.