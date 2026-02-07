850 Jahre Eickendorf, 100 Jahre Feuerwehr, ein großes Fest. Der Ortsbürgermeister verrät erste Details zur Festwoche.

Eickendorf blickt im Juni auf eine lange Geschichte zurück.

Eickendorf. - Eickendorf blickt in diesem Jahr nicht nur auf 850 Jahre Ortsgeschichte zurück, sondern feiert zugleich ein ganz besonderes Jubiläum: Seit nunmehr 100 Jahren steht die Freiwillige Feuerwehr im Dienst der Dorfgemeinschaft. Dieses Doppeljubiläum soll vom 24. bis 28. Juni mit einem mehrtägigen Fest gefeiert werden. Die Vorbereitungen laufen bereits seit geraumer Zeit auf Hochtouren. „Es wird ein buntes Programm für jedermann geben“, kündigt Ortsbürgermeister Martin Schmidt (SPD) an. Das Rahmenprogramm steht bereits fest, aktuell wird an den Details gefeilt.