Die Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen ist ein Höhepunkt beim Regionaltag im Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode: Der Sieger 2025 stammt aus Sachsen - seine XXL-Frucht hat eine abenteuerliche Anreise hinter sich und soll nun für einen guten Zweck gespendet werden.

Niels Bunge hat mit diesem Giant Atlantic Sqash die vierte offene Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen im Bürgerpark Wernigerode gewonnen.

Wernigerode. - Der Regionaltag „Kräuter, Gewürze & Genuss“ hat Tausende Besucher in den Bürgerpark Wernigerode gelockt. Eine der Hauptattraktionen für viele Gäste war die vierte offene Harzmeisterschaft im Kürbiswiegen. Die schwerste Riesenfrucht hatte wohl die komplizierteste und längste Anreise in die grüne Oase am Dornbergsweg hinter sich.