Problem beim Schülerverkehr Landkreis Harz vor Kostenexplosion: Warum Busse und Schulen um Millionen Euro teurer werden
Millionen-Mehrkosten für den Landkreis Harz: Schülerverkehr im Bus sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen sprengen den Kreishaushalt. Doch was steckt hinter den drastischen Preissteigerungen?
07.12.2025, 14:15
Landkreis Harz. - Auf den Landkreis Harz kommen 2025 erhebliche Mehrkosten für den Schülerverkehr im Bus und die Bewirtschaftung seiner Schulen zu. Die Kreisverwaltung geht von einem Plus von gut 2,6 Millionen Euro aus.