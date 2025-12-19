weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Tourismus im Harz: Last-Minute-Urlaub in den Weihnachtsferien: Wo es in Wernigerode noch freie Unterkünfte gibt

Tourismus im Harz Last-Minute-Urlaub in den Weihnachtsferien: Wo es in Wernigerode noch freie Unterkünfte gibt

Winterzauber im Harz: Wernigerode ist über Weihnachten und Silvester so gut wie ausgebucht. Wie Last-Minute-Bucher für den Kurzurlaub trotzdem noch eine Unterkunft finden.

Von Holger Manigk 19.12.2025, 06:30
Noch lockt der Weihnachtsmarkt viele Touristen in Wernigerodes Hotels - doch auch nach dem 24. Dezember 2025 ist in der Harz-Stadt für festliches Ambiente gesorgt.
Noch lockt der Weihnachtsmarkt viele Touristen in Wernigerodes Hotels - doch auch nach dem 24. Dezember 2025 ist in der Harz-Stadt für festliches Ambiente gesorgt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Die zweiwöchigen Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen beginnen am Montag, 22. Dezember 2025 - Urlaubsregionen von der Nordsee bis zum Harz stellen sich auf einen Besucheransturm ein. Wer spontan einen Kurzurlaub über die Feiertage oder Silvester in Wernigerode buchen möchte, hat schlechte Karten. Doch es gibt noch Chancen auf eine Unterkunft.