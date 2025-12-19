Tourismus im Harz Last-Minute-Urlaub in den Weihnachtsferien: Wo es in Wernigerode noch freie Unterkünfte gibt
Winterzauber im Harz: Wernigerode ist über Weihnachten und Silvester so gut wie ausgebucht. Wie Last-Minute-Bucher für den Kurzurlaub trotzdem noch eine Unterkunft finden.
19.12.2025, 06:30
Wernigerode. - Die zweiwöchigen Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen beginnen am Montag, 22. Dezember 2025 - Urlaubsregionen von der Nordsee bis zum Harz stellen sich auf einen Besucheransturm ein. Wer spontan einen Kurzurlaub über die Feiertage oder Silvester in Wernigerode buchen möchte, hat schlechte Karten. Doch es gibt noch Chancen auf eine Unterkunft.