Der Austbergturm gilt als Wahrzeichen des Wernigeröder Ortsteils Benzingerode. Doch plötzlich ist die Aussichtsplattform gesperrt. Warum an dem Ausflugsziel im Harz Gefahr besteht und warum es nicht sofort repariert werden kann.

Von Holger Manigk 16.10.2025, 07:15
Vom Austbergturm bei Benzingerode können Wanderer normalerweise einen Panoramablick auf Wernigerode, den Brocken, den Regenstein und das Nachbardorf Heimburg samt der Altenburg genießen.
Benzingerode. - Harzer und Besucher der Region müssen vorerst auf ein beliebtes Ausflugsziel bei Wernigerode verzichten. „Betreten verboten - Lebensgefahr!“ warnt ein Schild am Austbergturm über Benzingerode.