Beliebter Aussichtspunkt im Harz „Lebensgefahr!“ bei Wernigerode: Was hinter der Sperrung des Austbergturms steckt

Der Austbergturm gilt als Wahrzeichen des Wernigeröder Ortsteils Benzingerode. Doch plötzlich ist die Aussichtsplattform gesperrt. Warum an dem Ausflugsziel im Harz Gefahr besteht und warum es nicht sofort repariert werden kann.