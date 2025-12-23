Das Team der Spinn-Stube plant, das kulturelle Leben in Benneckenstein mit dem Erwerb eines leerstehendes Gebäudes auszubauen. Finanziert werden soll das über eine Genossenschaft. Welche Projekte dort umgesetzt werden sollen und wie es mit dem Vorhaben 2026 weitergeht.

Leestehendes Haus im Oberharz soll Kulturort werden: Wie es mit dem Vorhaben 2026 weitergeht

Das Team der Spinn-Stube aus Benneckenstein will eine Kulturgenossenschaft gründen. Ziel ist es, das aktuell leerstehende Gebäude am Töpfermarkt 16 zu erwerben und für neue Projekte zu nutzen.

Benneckenstein. - Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das das Team des Benneckensteiner Kulturortes Spinn-Stube verfolgt: Die Gründung einer Genossenschaft, um das leerstehende Gebäude am Töpfermarkt 16 zu erwerben. Wie das gelingen und wie das Haus am Kreisel genutzt werden soll, wurde bei einer ersten Auftaktveranstaltung vorgestellt. Weitere Infoabende sollen folgen.