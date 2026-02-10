Abschied neu gedacht: Mensch‑Tier‑Bestattungen und Baumgräber sind nun auch in Wernigerode möglich. Doch welche Gebühren sind dafür geplant?

Letzte Ruhe mit Haustier oder am Baum: Wernigerode legt Gebühren für neue Bestattungsformen fest

Mensch-Tier-Bestattungen sind nun auch in Wernigerode möglich.

Wernigerode. - Die letzte Ruhe mit dem geliebten Haustier oder in einer Urne an einem Baum beerdigt werden – für diese neuen Bestattungsformen auf dem Zentralfriedhof am Eichberg hat Wernigerode im Frühling 2025 den Weg freigemacht. Nun steht auch fest, wie teuer sie werden sollen.