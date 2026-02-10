weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Zentralfriedhof am Eichberg: Letzte Ruhe mit Haustier oder am Baum: Wernigerode legt Gebühren für neue Bestattungsformen fest

Zentralfriedhof am Eichberg Letzte Ruhe mit Haustier oder am Baum: Wernigerode legt Gebühren für neue Bestattungsformen fest

Abschied neu gedacht: Mensch‑Tier‑Bestattungen und Baumgräber sind nun auch in Wernigerode möglich. Doch welche Gebühren sind dafür geplant?

Von Holger Manigk 10.02.2026, 06:00
Mensch-Tier-Bestattungen sind nun auch in Wernigerode möglich.
Mensch-Tier-Bestattungen sind nun auch in Wernigerode möglich. Symbolfoto: picture alliance / Thomas Frey/dpa

Wernigerode. - Die letzte Ruhe mit dem geliebten Haustier oder in einer Urne an einem Baum beerdigt werden – für diese neuen Bestattungsformen auf dem Zentralfriedhof am Eichberg hat Wernigerode im Frühling 2025 den Weg freigemacht. Nun steht auch fest, wie teuer sie werden sollen.