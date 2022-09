Löschhubschrauber: So wird das verheerende Feuer am Brocken aus der Luft bekämpft

Der schlimmste Waldbrand in der Geschichte des Nationalparks Harz ist am Sonnabend, 3. September, am Königsstein ausgebrochen. Dank des Einsatzes von Löschflugzeugen und -hubschraubern ist das Feuer mittlerweile so weit unter Kontrolle, dass Einsatzkräfte am Boden in das betroffene Gebiet vordringen können.

Foto: Sandra Reulecke