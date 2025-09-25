Die einst beliebte Storchmühle in Wernigerode ist heute nur noch ein Lost Place. Nun aber rückt das Gelände im Harz in den Fokus von polizeilichen Ermittlungen: Wie konnte ein Kühlschrank Feuer fangen, obwohl es im Gebäude keinen Strom gibt?

Geheimnisvoller Brand in Ruine: Was steckt hinter dem Feuer in Wernigerodes Storchmühle?

Wernigerode. - Jahrzehntelang galt die Storchmühle als der Anlaufpunkt in Wernigerode für Ausflügler und Feierlustige. Davon ist nicht mehr viel zu erahnen. Das Gelände ist vermüllt und zugewuchert. Die maroden Gebäude sind von der Straße aus kaum noch zu entdecken. Nun ist der Lost Place Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.