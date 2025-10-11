weather bedeckt
Viele ältere Wernigeröder erinnern sich an die Storchmühle als Ausflugslokal und Tanztempel - doch von der Pracht sind nur Ruinen geblieben. Nach Jahrzehnten des Stillstands steht dem Lost Place nun ein radikaler Wandel bevor.

Von Holger Manigk 11.10.2025, 06:15
Der Gebäudekomplex der einst beliebten Ausflugsgaststätte Storchmühle ist zugewachsen - nun sollen die Ruinen abgerissen werden.
Wernigerode. - Einst ein legendäres Ausflugslokal, verfällt die Storchmühle in Wernigerode seit den 1990er Jahren - zuletzt brannte es sogar in den Ruinen. Doch nun gibt es eine klare Zukunftsperspektive für den Lost Place im Mühlental.