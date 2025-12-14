Wer kocht sich an die Spitze? „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit Robin Pietsch: Harzer Gastronomen stellen sich TV-Wettstreit
Welches Restaurant im Harz ist das beste? Um diese Frage zu klären, treten fünf Gastronomen aus der Region für „Mein Lokal, Dein Lokal“ in den TV-Wettstreit. Moderiert wird die Woche von einem Wernigeröder – dem Sternekoch Robin Pietsch.
Aktualisiert: 14.12.2025, 10:55
Wernigerode. - Die Nervosität steigt bei Huong Trute. „Ich weiß zwar, was passiert, aber es ist trotzdem aufregend“, gesteht sie. Ab Montag, 15. Dezember, ist die Gastronomin in der beliebten Vorabend-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ als Kandidatin zu sehen. Wie kommt ihr Wernigeröder Restaurant „Orchidea Huong“ bei den Konkurrenten aus dem Harz an?